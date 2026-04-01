プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第5節 ゲンクとスタンダールの試合が、4月26日01:15にセゲカ・アレナにて行われた。

ゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、ノア・スタンバーグ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはトビアス・モール（MF）、ラフィキ・サイード（FW）、アドナネ・アビド（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属する横山 歩夢（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

スタンダールは後半の頭から選手交代。マーロン・フォッシー（DF）からスティーブン・アセンゲ（MF）に交代した。

69分、ゲンクは同時に2人を交代。ヤイマール・メディナ（MF）、ノア・スタンバーグ（FW）に代わりカイェンベ（DF）、コンスタンティノス・カレサス（MF）がピッチに入る。

73分、ついに均衡が崩れる。ゲンクの伊東 純也（MF）のアシストからアーロン・ビバウト（FW）がヘディングシュートが生まれゲンクが先制する。

76分、スタンダールは同時に2人を交代。アドナネ・アビド（FW）、トビアス・モール（MF）に代わりベルナルド・ヌグエネ（FW）、ティモシー・ヌカダ（FW）がピッチに入る。

83分、スタンダールは同時に2人を交代。デービッド・ベイツ（DF）、スティーブン・アセンゲ（MF）に代わりジョズエ・ホマウー（DF）、ナイェル・メサトゥ（DF）がピッチに入る。

84分、ゲンクが選手交代を行う。コンスタンティノス・カレサス（MF）から横山 歩夢（MF）に交代した。

後半終了間際の90分スタンダールが同点に追いつく。キャスパー・ニールセン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）はフル出場した。横山 歩夢（MF）は84分から交代で出場した。

2026-04-26 03:21:19 更新