【Fate/strange Fake × Fate/Grand Order「剽滅十字前線 アンティオキア」】 開催期間：4月25日20時～5月16日12時59分 参加条件：「第1部序章(特異点 F 炎上汚染都市 冬木)」のクリア FGO PROJECT（ノーツ、アニプレックス、ラセングル）は、Android/iOS用FateRPG「Fate/Grand Order」において、「Fate/strange Fake」とコラボレーションしたイベント「剽滅十字前