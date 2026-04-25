【Fate/strange Fake × Fate/Grand Order「剽滅十字前線 アンティオキア」】 開催期間：4月25日20時～5月16日12時59分 参加条件：「第1部序章(特異点 F 炎上汚染都市 冬木)」のクリア

FGO PROJECT（ノーツ、アニプレックス、ラセングル）は、Android/iOS用FateRPG「Fate/Grand Order」において、「Fate/strange Fake」とコラボレーションしたイベント「剽滅十字前線 アンティオキア」を4月25日20時より5月16日12時59分まで開催する。

本イベントでは、メインクエストを最後まで進めることでイベント限定配布サーヴァント「★4(SR)ヒッポリュテ」が加入するほか、期間限定サーヴァント「★5(SSR)フランソワ･プレラーティ(フランチェスカ･プレラーティ)」と「★3(R)ジル･ド･レェ(キャスター)」などを含むピックアップガチャも4月25日20時より5月16日12時59分まで登場する。

さらに、「Fate/Grand Order カルデア放送局 SP 『Fate/strange Fake』コラボレーションイベント開幕記念放送」において7万リポストを達成したため配信記念ログインボーナスが配布。4月26日4時より5月3日3時59分までの期間にログインすることで「聖晶石」14個がもらえる。

加えて、本イベントの特設ページにてスマートフォン向け壁紙のプレゼントが実施中。4月25日20時より5月16日12時59分までに特設ページをSNSでシェアすることでオリジナル壁紙をダウンロードできる。

また、4月25日20時より5月16日12時59分までの期間には白紙化地球上におけるフリークエストの消費APが1/2になる。

□「Fate/strange Fake × Fate/Grand Orderコラボレーションイベント」開催決定！

期間限定『Fate/strange Fake × Fate/Grand Order コラボレーションイベント『剽滅十字前線 アンティオキア』」開幕

「剽滅十字前線 アンティオキア」は、「Fate/strange Fake」とのコラボイベント。シナリオは小説「Fate/strange Fake」の著者・成田良悟氏が務める。

イベントには「第1部序章(特異点 F 炎上汚染都市 冬木)」をクリアすることで参加可能で、ストーリーを楽しめるメインクエストが日ごとに解放されるほか、4月29日18時以降にはほかのマスターと協力して強敵に挑む「レイドバトル」が解放予定。

また、イベントアイテム交換などでイベント限定概念礼装やイベント限定概念礼装EXPカード、イベント報酬コマンドコードがもらえる。

イベント限定配布サーヴァント「★4(SR)ヒッポリュテ」

「剽滅十字前線 アンティオキア」あらすじ

イベント限定概念礼装「★5(SSR)アライアンス」

イベント限定概念礼装 EXP カード「★4(SR)ロックにキメてこうぜ！」

イベント報酬コマンドコード「★5(SSR)聖槍の主」

イベント報酬コマンドコード「★4(SR)母を求める刃」

イベント報酬コマンドコード「★3(R)禁忌の書」

スマートフォン向け壁紙

Fate/Grand Order カルデア放送局 SP 「Fate/strange Fake」コラボレーションイベント開幕記念放送 配信記念 初回ログインボーナス

期間限定「Fate/strange Fake × Fate/Grand Order コラボレーションイベント フランソワ･プレラーティ(フランチェスカ･プレラーティ)ピックアップ召喚」開催

初回ログインボーナス（「聖晶石」14個）受け取り期間：4月26日4時～5月3日3時59分 イベント開幕記念特別回数ログインボーナス開催期間：4月25日20時～5月16日12時59分開催期間：4月25日20時～5月16日12時59分

「★5(SSR)フランソワ･プレラーティ(フランチェスカ･プレラーティ)」

「★3(R)ジル･ド･レェ(キャスター)」

期間限定概念礼装「★5(SSR)花霞」

期間限定概念礼装「★4(SR)輝く石のように」

期間限定概念礼装「★3(R)もてなしの流儀」

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