赤沢経済産業相は２５日、今月１６日に営業運転を始めた東京電力柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機を視察した。安全対策などを確認するのが目的で、経産相が同原発を視察するのは、東日本大震災後で初めてとなる。赤沢氏は現地で東電ホールディングス（ＨＤ）の小早川智明社長や小林喜光会長と意見交換した。赤沢氏は、電力需給の改善やエネルギー安全保障の強化につながる営業運転の開始を評価し、「安全最優先で運営に当