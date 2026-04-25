（資料写真）高校野球の春季県大会は２５日、サーティーフォー保土ケ谷球場で準々決勝２試合を行い、横浜と桐光学園が準決勝に進出。夏の神奈川大会の第１シードを手にした。横浜は桐蔭学園と対戦し、エース右腕織田翔希（３年）が散発５安打で完封。打線は守備のミスを見逃さず三回に２点を先制し、七回に主将の小野舜友（３年）が左翼線に適時二塁打を放った。日大藤沢と対戦した桐光は継投で逃げ切った。先発の右腕林晃成