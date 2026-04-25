リーズのOBである元スコットランド代表DFドミニク・マッテオ氏が、日本代表MF田中碧の残留を願っていることを明かした。24日、イギリスメディア『TEAMtalk』が伝えている。現在27歳の田中は2024年8月にデュッセルドルフ（ドイツ2部）からリーズに移籍し、昨季は加入後公式戦全45試合に出場してプレミアリーグ（イングランド1部）昇格に貢献したが、今季は昨季とは違い主力としては起用されず。FAカップでは39年ぶりの準決勝進