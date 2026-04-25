負ければ今季初の４連敗だ。苦戦が続いていた横浜FMだが、力強く勝点３をもぎ取った。４月25日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節で、横浜FMは浦和と敵地で対戦。21分に山根陸のゴールで先制し、28分に同点に追いつかれるも、62分に渡辺皓太が勝ち越し点を奪うと、79分に天野純がチーム３点目をマークする。終盤は浦和の反撃を受け、90分にジェイソン・キニョーネスのオウンゴールで１点差に詰め寄