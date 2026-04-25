元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が24日放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」（金曜深夜0・45）に出演。阪神での全盛期に発したまさかの発言を明かした。

1997年にドラフト2位で阪神に入団し、03年には20勝をあげ18年ぶりのリーグ優勝へ導くなど大活躍した。MVPや沢村賞など主要タイトル総なめで、プロ6年目の24歳で年俸は1億円を超えた。

チームのエースとなり、首脳陣からは若手が住む寮から出て行くよう言われた。寮生活を脱出したい選手が多い中、井川氏は「寮を出るのはイヤです。甲子園の駐車場に住ませてください」と要求。これにはオードリー・若林正恭も思わず「変なヤツだなあ…」と声を上げた。

その理由について「遅刻グセが若干ありまして…近いほうがいいなあと。用意してくれたらうれしいなと思って」と説明した。「ほんとに言ったんですか？」と驚く若林に、「これは言った覚えありますね」と即答。「もしかして駐車場にプレハブつくってくれたら…」と言って、笑わせた。