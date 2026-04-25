〈「割り箸を何本も穴に入れて」ピアスを拡張していたヤンキー少年→必死の努力を経て大学病院の医師に「キャリアチェンジ」した男性（43）が語る、“悪い遊び”を覚えた10代の記憶〉から続く埼玉医科大学に勤める医師・澤田政史さん（43）。医師といえばエリートの代表的な職業だが、白衣姿が似合う澤田さんには実は意外な過去があった。若い頃は“悪い世界の人たち”と付き合っていたこともあるという「元ヤン」ドクターなのだ