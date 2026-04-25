本拠地ナショナルズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。今季11号同点ソロを放った。3打数1安打1打点1四球で、5-4で勝ったチームに貢献。直近10戦7発の量産態勢となり、ウィル・ベナブル監督も「本当に最高。彼は特別な選手だ」と絶賛した。1点を追う4回、村上のバットが火を噴いた。相手の2番手マイコラスのチェンジアップをとらえ、中越