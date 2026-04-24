アジア女性の肌ニーズに寄り添ったコスメブランド「Za（ジーエー）」が、ついに日本初上陸♡2026年4月22日より展開がスタートし、ブランドを代表するマルチ機能プライマーが登場します。毛穴カバー・トーン補正・UV対策まで1本で叶う手軽さと、軽やかな使用感が魅力。毎日のベースメイクをぐっとシンプルにしてくれる注目アイテムです♪ 1本で完成♡多機能プライマ&#