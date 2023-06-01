◇ナ・リーグドジャース3―0ジャイアンツ（2026年4月23日サンフランシスコ）前日のナイターで熱投したドジャース・大谷は、5打数で2戦連続の無安打に終わった。デーゲームだったが休養せず、「1番・DH」で出場。2戦連続出塁なしは昨年7月29〜30日以来、通算19度目で、デーブ・ロバーツ監督は「低めに手を出している。ゾーンの下のボールでは長打を打つのは難しい」と珍しく苦言を呈した。一触即発の事態もあった。6回1死