11日に静岡で30度超えの真夏日を記録するなど、今夏の暑さが今から気になるところだ。 気象庁は10日に、エルニーニョ現象が夏頃に発生する可能性が高まっていると発表した。米海洋大気局（NOAA）によれば、エルニーニョの中でもとくに強力な「スーパーエルニーニョ」の可能性を指摘する声も上がっている。 太平洋赤道域で海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象をエルニー