タレント・グラビアアイドルの清水あいり(33)が24日、自身のX(旧ツイッター)を更新。自身に持ち上がった“疑惑”に対し回答した。 【写真】デカすぎて思わず疑惑が上がった清水あいりもちろん天然です！ 清水は抜群のスタイルでグラビアアイドルとして活動する傍ら、「関西弁あいうえお」などの色っぽい持ちネタを駆使してタレントとしても活躍。琉球空手の初段を持つ実力者としても知られている。 清水は今月、