整理収納アドバイザーの大森智美です。GWは片付けに集中したい！そう考えている方も多いのではないでしょうか？今回はGW中の片付けにおすすめの場所と見直すと良いものをあげてみました。GWは片付けるのに気候もタイミングもとても良い時期なのでぜひチャレンジしてみてくださいね！【詳細】他の記事はこちら梅雨前に整えておきたいキッチンGWにどこから片付けようかな？と考えた時におすすめなのはキッチン。まもなく梅雨もやって