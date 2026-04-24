医師が、診察の際に、必ず患者の目を確認するのはなぜか。内科医の名取宏さんは「じつは目にはさまざまな病気のサインが現れるので、日頃から自身や家族の目をチェックすることは重要だ」という――。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■アナログな「身体所見」の大切さ誰でも、病院や診療所で、医師から次のような診察を受けたことがあるでしょう。下のまぶたを親指でちょっと下げて