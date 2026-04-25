表情から現在の置かれている環境を見る 顔はその人の現在の姿を見るには最も優れています。どんな家庭環境で日々を過ごしているのか、会社での立場や仕事の内容、また、どんな地位や役職で活躍しているのか、いないのかなども顔の表情でわかります。家族に恵まれていれば、その充実感が顔ににじみ出ています。仕事が思いどおりに進んでいれば、顔も生き生きしています。反対に家庭に問題があったり、仕事で悩みを抱えていたりす