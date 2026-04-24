韓国の中学校で女教師が絵の具を撒き散らして暴れる騒動を起こし、警察に逮捕された。【写真】「顔つきが悪魔」小学校で7歳女児を殺害した韓国女教師京畿道（キョンギド）の抱川（ポチョン）警察署は4月24日、中学校教師の30代女を児童虐待と財物損壊などの容疑で逮捕し、調査中であると明らかにした。女は前日の23日午後12時10分ごろ、抱川市蘇屹邑（ソフルウプ）邑のある中学校で、廊下などに絵の具を撒き散らすなどして財物を損