体勢を崩されながら、スタンドまで放り込んだ村上(C)Getty Imagesまたまた特大の一発が飛び出した。現地時間4月24日、本拠地で行われたナショナルズ戦で、ホワイトソックスの村上宗隆は「3番・一塁」で先発出場。1点を追う4回の第2打席にリーグトップタイとなる11号を放った。【動画】片手で持っていった…村上の圧巻の11号アーチシーン変化球にやや体勢を崩されながらも持ち前のパワーを発揮した。相手先発で、元巨人助っ人