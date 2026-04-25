駅のホームや改札で、わざと女性にぶつかってくる「ぶつかりおじさん」。SNSでも定期的に話題になるが、実際に遭遇すると恐怖や不快感で立ち尽くしてしまう人が大半だろう。神奈川県の50代女性は、仕事帰りにある私鉄駅で、まさにその洗礼を受けた。しかし、彼女は大人しくターゲットにされるようなタイプではなかった。（文：篠原みつき）「わざとぶつかりましたよね？」「大人としての対応して貰えませんか」別の路線へ乗り換え