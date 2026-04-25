アメリカのトランプ政権は、イランとの協議のため、交渉団が25日にパキスタンに向かうと明らかにしました。一方、イラン側はアメリカとの協議は予定していないとしています。ホワイトハウスのレビット報道官は24日、戦闘終結に向けたイランとの2回目の協議のため、ウィトコフ特使とトランプ大統領の娘婿・クシュナー氏が、25日にパキスタンの首都イスラマバードに向けて出発すると明らかにしました。「イラン側が対面協議を求めて