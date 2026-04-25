「3番・一塁」で先発出場…マイコラスから一発【MLB】Wソックス ー ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックス村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地で行われたナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。4回の第2打席で2試合ぶりとなる今季11号を放ち、メジャートップタイに並んだ。年間では驚異の68本塁打ペースとなった。またも快音を飛ばした。第1打席は三振に打ち取られたが、1-1の4回の第2打席。