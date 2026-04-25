「高市政権を支えていくことを約束する」【画像】過去には「アーンして」不倫が報じられた石井氏4月15日、新たなグループ「参議院クラブ」の設立を発表したのは、石井準一参院幹事長（68）だ。永田町で目下“新・参院のドン”と呼ばれるこの男、本当に「高市政権を支えていく」気があるのか？その正体に迫っていくと……。◆ ◆ ◆政治部記者の解説。「千葉県出身の石井氏は、ハマコーこと故・浜田幸一元衆院議員の秘書を経