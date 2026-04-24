Samsung Walletが楽天ペイや楽天ポイントカード、au PAY、Kyashなどに対応！サムスン電子ジャパンは23日、同社が展開する「Galaxy」ブランドのスマートフォン（スマホ）など向けにクレジットカードやデビットカード、コード決済、ポイントカード、搭乗券などを1つの安全なモバイルアプリで集約できるデジタルウォレット（電子財布）サービス「Samsung Wallet」において2026年4月23日（木）時点で新たに「楽天ペイ」や「楽天ポイン