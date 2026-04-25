4月20日夕方に起こった三陸沖地震の直後、災害対応に当たるべき小泉進次郎防衛相が永田町関係者と2時間にわたって飲酒を含む会食をしていたことが、「週刊文春」の取材で分かった。【画像】小泉氏が舌鼓を打った“超高級焼肉”4月20日午後4時52分に発生した三陸沖地震。青森県階上町では最大震度5強を観測し、一時、18万人に及ぶ避難指示が出されている。地震発生直後はクーパー英外相と会談した小泉氏（小泉氏SNSより）防衛