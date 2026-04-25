中国生産？輸出の可能性もプジョーは北京モーターショーで、2台のコンセプトカーを公開した。『508』や『5008』の上位に位置する新たなフラッグシップモデルとなる可能性がある。【画像】プジョーが新たな高級モデル準備中？【2台のコンセプトカーと508/5008を詳しく見る】全35枚プジョーのアラン・ファヴェCEOは、今回公開された『コンセプト6』と『コンセプト8』について、「ブランドの大胆な未来に対するビジョンを示すもの