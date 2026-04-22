4月22日（水）に放送された『徹子の部屋』に辻希美が出演し、家族とのエピソードを語った。【映像】辻希美、「辻家」の女性が持つ驚きの共通点を告白！祖母・母・姉も…「辻家では珍しくない」現在38歳の辻は、20歳のときに7歳上の俳優・杉浦太陽と結婚し、すぐに長女を出産。その後3人の男の子に恵まれ、昨年8月に誕生したのが18年ぶりとなる女の子だった。5人目の妊娠については自然妊娠が難しく、妊活を経て授かったそう。出産