スペイン１部バルセロナで負傷し、今季絶望となった同国代表ＭＦラミン・ヤマル（１８）に批判が噴出した。ヤマルはセルタ戦（２２日）でＰＫを決めた直後、左太ももを痛めて途中交代。チームは２３日にヤマルについて保存療法を行うことと、今季の残り試合を欠場することを発表。また６月開幕の北中米Ｗ杯には「出場できる見込み」という。そんな中、負傷の２日前に見せたヤマルの行動が問題視されている。英紙「デーリー・