「この子はパパにそっくりね」と笑顔を浮かべる裏で、義父母が孫の髪の毛を拾い集めていた。夫ではない別の男性との間にできた子を夫に育てさせる「托卵」をしているのではないか──。そんな疑惑にとりつかれた家族。無断の「DNA鑑定」をめぐるトラブルが弁護士ドットコムに寄せられている。勝手にDNA鑑定をすることで取り返しのつかない事態を巻き起こすことも考えられ、弁護士は慎重な態度を呼びかける。●「嫁には内緒にしろ」