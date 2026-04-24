AppleがiPhoneやiPadなど向けiOS 18.7.8とiPadOS 18.7.8をリリース！Appleは22日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において前バージョン「iOS 18」や「iPadOS 18」の最新版「iOS 18.7.8（22H352）」および「iPadOS 18.7.8（22H352）」を提供開始したとお知らせしています。変更点はともに不具合および脆弱性の修正が含まれているとされており、セキュリティー