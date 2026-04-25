ゲノム解析によって何がわかるの？ 体質や病気のリスクがわかる ゲノムが私たちの体のすべての設計図であるならば、ゲノムを調べれば、私たちの体がどんなふうにつくられているか、いまどんな状態であるのかを知ることができます。ゲノム解析とは、私たちの体の設計図を詳しく調べて研究し、体のしくみや機能、親から受け継いだ特徴などを明らかにすることです。 ゲノム解析をすれば、体質的にどのような機能が弱いのか、遺