被団協の浜住治郎事務局長【ニューヨーク共同】核拡散防止条約（NPT）再検討会議に参加するため、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表団が米東部時間24日、米ニューヨークのケネディ国際空港に到着した。再検討会議は国連本部で27日から始まる。5月1日の非政府組織（NGO）セッションでは、被団協事務局長で胎内被爆者の浜住治郎さん（80）が演説し、核兵器廃絶を訴える。浜住さんは空港で取材に応じ「多くの国々の大使