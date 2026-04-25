お笑いタレント・おいでやす小田のイメチェンに驚きが広がっている。小田は２３日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・午後７時５４分）内「ガチンコ企画前髪ぱっつんチェンジ！」に出演し、ピンクのぱっつんヘアに変身。同番組の公式Ｘ（旧ツイッター）でも「憧れの韓流スターに！？華やかさが増しました」とカット後の登場シーンがアップされ、「別人！！」「びっくりです！」「イジ