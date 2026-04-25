昨年12月、東京・西東京市の住宅で36歳の母親と息子3人が死亡し、その後、母親が契約する練馬区内のマンションで男性の遺体が見つかった事件。4月24日、警視庁は容疑者死亡のまま母親の野村由佳容疑者を書類送検した。“茶髪美人”と評判だった由佳容疑者は、なぜ息子3人を殺めたのか。そして亡くなった男性との関係とは。事件を報じた「週刊文春」の記事の一部を再公開する。（初出：「週刊文春」2026年1月15日号）【画像】茶髪