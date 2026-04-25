彼氏をつくるためにサークルに入るわけではないけれど、どうせ入るなら素敵な男性が多いサークルがいいな…と密かに考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、「素敵な出会いが期待できそうな大学サークル」はどんなサークルなのか聞いてみました。【１】好きな音楽で仲良くなれる「軽音サークル」「音楽の趣味が合う仲間がみつかる！みんなノリもいいし」（１０代