文部科学省は２４日、教員による児童生徒性暴力防止法の基本指針を改定した。わいせつ教員処分歴データベース（ＤＢ）の活用徹底を求め、盗撮や性暴力の加害者となった教職員を懲戒免職とするよう内容を厳格化した。ＤＢを巡っては、文科省が昨年実施した調査で、教育委員会や学校法人の約７割が教員採用時に、ＤＢを使ってわいせつ処分歴の確認をしていなかった。改定指針はＤＢ活用の徹底を強調し、文科省は不備があった教委