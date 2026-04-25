２４日午後５時頃、岐阜県岐南町下印食の名鉄名古屋本線の踏切で、回送電車（４両編成）が１歳の男児をはねた。男児は頭を打っており、岐阜市内の病院に救急搬送されたが、意識不明の重体。電車に乗客はおらず、運転士と車掌にけがはなかった。県警岐阜羽島署などによると、現場は岐南駅北側の遮断機のある踏切。男児は１人で踏切に入っていったといい、同署で経緯を調べている。