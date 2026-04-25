元巨人マイコラスから片手で右翼席へ…MLBトップタイに【MLB】Wソックス 5ー4 ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、メジャートップタイとなる11号を放った。試合後には「まだ始まったばかりで、まだ140試合くらいある。終わったときに何とかいい成績を残せればいいなと思います」と話した。1点ビハインドで迎