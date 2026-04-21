４月、今年も多くの新社会人が誕生した。だがその一方で退職代行サービスには早速多くの依頼が殺到したという。中には入社初日で辞めるような人もいたそうだ。元リクルートのリクルーティングアドバイザーで現在も企業の人事採用コンサルタントをつとめる、コラムニストの村上ゆかり氏は「学生側には『いつでも辞められる』『たまたま入社した会社が良くないだけで、探せばもっと自分に合う良い会社がある