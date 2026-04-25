北海道の観光地の中でも人気が高い旭川市旭山動物園。職員の30代の男性が行方不明となっている妻の遺体を、園内の焼却炉に遺棄した疑いが浮上し、北海道警は23日から夫の任意聴取を始めた。夫は30代の妻の殺害をほのめかした上、「遺体を焼却炉で焼いた」と供述している。その供述が道警から漏れて報道されたが、なぜか25日昼になっても逮捕されない状態が続いている。子どもが大好きな動物園でゴールデンウィーク直前