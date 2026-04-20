3月17日にコンビニでサンドイッチを万引きして逮捕された坂口杏里（35）。彼女は現在、半年ほど前にライブ配信で知り合ったファンの男性・吉田さん（仮名・47）の自宅に今年3月初旬から居候しているという。杏里はこれまで2度の電撃婚と離婚を繰り返し、逮捕は今回で3回目。彼女はいま、何を考えているのか。彼女への取材を続けてきたライターの河合桃子氏が密着レポートする。【写真】坂口杏里と吉田さん（仮名、47）の自宅前で