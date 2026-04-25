本拠地カブス戦【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースは24日（日本時間25日）、本拠地でのカブス戦に臨んだ。4回までに4点をリードしていたが、ブルペン陣が大炎上。8回にはトライネンがいきなり同点ソロを被弾した。まさかの展開だった。3回にスミスの3ランで先制し、4回にはキムの適時打で加点。4-0とリードして終盤に向かった。先発のシーハンは7回途中1失点10奪三振の力投を見せてリリーフ