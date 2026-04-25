◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ドジャース戦に「５番・右翼」で先発出場。３回の守備でホームランキャッチを見せ、さらなる失点ピンチを防いだ。０―０の３回にスミスの３ランで先制を許した。続くタッカーも右翼ポール際へ大きな当たりを放ったが、フェンス手前で鈴木が体を伸ばし、フェ