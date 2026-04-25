ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の登場に沿道からは大歓声が上がった。木原は「ミラノ・コルティナ五輪ではたくさんのご声援をいただきました。何度も心が折れそうな瞬間、皆さまのご声援で戦い抜くことが