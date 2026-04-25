歌手の森口博子（57）が、25日までに“親子のように仲が良い”という歌手・小林幸子（72）のYouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA!!」にゲスト出演。結婚相手を勧められた過去を明かした。【写真】結婚記念日を迎えた小林幸子＆夫の2ショット ※2枚目2人は、森口が17歳でデビューした当時からの付き合い。小林が「娘」、森口が「ママ」と互いのことを呼び合うほど。今回YouTubeでコラボが実現し、12日に公開された動画ではフ