元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、24日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。テレビ局の計らいに感動したことを語った。一茂は関西のテレビ局の楽屋で渡されたという喫茶店のようなメニュー表を紹介した。サバンナの高橋茂雄は写真を見ると、「カンテレ」とすぐに気づいた。一茂は「（値段が）書いてない。なんで値段が書いてないかっていうと、好きなものを頼めるんですよ。これさ東京の