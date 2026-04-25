北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に３０代妻の遺体を遺棄した疑いがあるとして２４日、北海道警察が同市職員の３０代男性を事情聴取した。現在、動物園は休園中で、２９日に再開予定だったが、捜査が長引けは後ろ倒しもある。旭山動物園は市営で、市職員は動物園勤務だった。妻の関係者が連絡が取れなくなっているとして警察に相談していた。市職員は「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」という趣旨の供述をしただけでなく、妻の