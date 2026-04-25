暴行により映画監督を死亡させたとされる被疑者2人の取り調べが行われた。4月24日、韓国法曹関係者によると、義政府（ウィジョンブ）地方検察庁・南陽州（ナミャンジュ）支部は、映画監督キム・チャンミンさんに暴行を加え死亡させた30代男性2人を取り調べたという。【衝撃】故キム監督、集団暴行直後の救急搬送時の姿検察は今回の取り調べに先立ち、主要参考人の供述を確保。その上で主犯とみられる2人を召喚した。取り調べ後、逮