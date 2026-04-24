現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に俳優・中野英雄の出演が内定し、同ドラマの主演を務める次男で俳優・仲野太賀との親子共演が実現すると、ニュースサイト「女性セブンプラス」(小学館)が報じている。 同ドラマは、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも言われる豊臣秀吉の弟で、天下一の補佐役・豊臣秀長を主人公に、兄弟の下剋上を秀長の目線で描いた内容である。19日の放送では、俳優・小栗