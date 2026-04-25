2025年2月、大阪府八尾市の長屋からコンクリ詰めされた岩本玲奈さん（当時6歳）の遺体が発見された事件をめぐって、叔父の飯森憲幸被告（起訴時・41歳）が傷害致死と死体遺棄の罪に問われた。今年3月、大阪地裁（伊藤寛樹裁判長）は懲役8年の実刑判決を言い渡し、確定している。前編では、玲奈さんが死亡するまでの一部始終を詳報した。後編では、遺体をコンクリ詰めにするに至った衝撃の経緯と、なぜ18年もの間放置され続け